Gente e Fatos

Muitos amigos prestigiaram a festa dos 50 anos de Lindomar Loiola

O empresário Lindomar Gonçalves Loiola preparou uma bonita festa na Chácara Colibri de sua propriedade no último passado, dia 26, onde recebeu os cumprimentos dos familiares e amigos pelo seu aniversário que transcorreu no dia 21. O proprietário da Cesta Básica Colibri festejou os seus 50 anos de vida e ofereceu um delicioso almoço aos presentes, com cardápio preparado pelos amigos que gostam de cozinhar, o vice-prefeito Celso Ribeiro, Delvo Bruno, Izidro Manoel João, o Izidrinho. Também colaboraram na confecção do almoço, que foi acompanhado de chopp, os amigos Wagner Scolari, o Zé do Ideal e Adilson Malagutti. Lindomar recebeu o carinho das filhas Micaele, Michele e Maíra, dos genros Felipe e Henrique e dentre os muitos amigos presentes, ele citou para a coluna os empresários José Luís Morandin, Libaninho Coracini, Anísio Ronqui, José Paulo Roqueto, Jair Gabricho, José Luís Mascarin e outros companheiros e convidados. Toda a festa que teve início por volta das 11h, foi animada pelo cantor Ronaldo Marques e depois prosseguiu até por volta das 20h, com a dupla Eurico e Ernane, acompanhados por Aluísio Dias na sanfona. Fotos: Galbiere foto & vídeo