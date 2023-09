Demorou, mas está sendo executado

Há décadas os moradores da Rua João Garcia Miron sofrem com as águas pluviais que descem do alto da Vila Polar e bairros próximos, enchendo as tubulações que não suportam tanta carga de água e que acaba transbordando, entrando em algumas residências situadas na parte baixa da rua, perto do Rio Verde e também tendo as casas afetadas com a destruição das tubulações, que acabavam afetando as estruturas de suas residências e atingindo o calçamento e asfalto das ruas. Sempre que estouravam as tubulações, e era um fato corriqueiro nos tempos de muitas chuvas, lá ia os funcionários da prefeitura e tentavam consertar as tubulações e seus estragos. Um serviço provisório, que tão logo vinha a próxima enxurrada forte, punha tudo o que foi feito a perder. Durante décadas, esse era o procedimento. Somente agora, depois de muito reclamar os moradores e também os vereadores que moram nas imediações dos bairros afetados porem a boca no trombone, fez-se um estudo mais profundo, um organograma, um projeto e por fim, a busca de recursos para a execução dos serviços. Como pode-se notar, era uma obra que requeria muito mais que um simples tapa buraco. O projeto todo beira R$ 3 milhões e tornou-se uma obra de bom porte para a prefeitura executar. Ela foi licitada, uma empresa ganhou e o serviço está sendo executado. Hoje quem passa pelas imediações dos bairros da Vila Polar, principalmente na parte baixa do Rio Verde, pode ver máquinas e homens trabalhando e a grande quantidade de tubos e aduelas que vão compor a novas tubulações que irão retirar as águas pluviais e canalizá-las para o Rio Verde. Quando a prefeitura e os homens públicos que são responsáveis pelos destinos da cidade deixam o amadorismo de lado e passam a tratar os problemas que afetam os cidadãos com mais profissionalismo, as soluções vêm para ficar e embora gaste-se um pouco mais, elas se tornam perene.