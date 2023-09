Mês de aniversário de Vargem terá atrações especiais

No dia 26 deste mês, Vargem Grande do Sul completa 149 anos. Para comemorar a data, a Prefeitura Municipal realizará uma série de eventos especiais.

No dia 16, um sábado, haverá missa campal às 18h e, em seguida, show da Banda Dom na Represa Eduíno Sbardellini. No domingo, dia 17, Regis Danese se apresenta na represa às 15h.

No dia 24, domingo da próxima semana, haverá Desfile de Aniversário da Cidade na Rua do Comércio, às 8h. E, às 15h, a dupla sertaneja Bruno & Barretto sobre no palco da represa. No dia 26, terça-feira, a Banda Gênese anima o público na represa.

Outros eventos

Setembro ainda é marcado por dois outros importantes eventos do calendário municipal, que acontecem na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

Um deles é a 17ª Corrida da Independência, que acontece na próxima quinta-feira, dia 7, com saída às 8h30 da Praça. Haverá ainda a 21ª Festa das Nações, que acontece de quinta-feira, dia 7, a domingo, dia 10, também na Praça da Matriz.