Sem partido

Segundo apurou o jornal, desde abril deste ano o prefeito Amarildo Duzi Moraes estaria sem partido após ter se desligado do PSDB. O prefeito, tão pouco sua assessoria de comunicação, bem como o diretório local do partido dos tucanos informaram a saída do prefeito do partido que há mais de 20 anos governa Vargem Grande do Sul. Nós pedimos desculpas aos nossos leitores, pois o jornal também não foi informado e até a última edição, toda matéria que se referia ao prefeito, aparecia ele como filiado ao PSDB.

Movimentação política

Desde que o PSDB perdeu o governo do Estado de São Paulo, já se falava nos meios políticos locais da possibilidade de Amarildo deixar o partido. O prefeito teve atuação importante buscando votos para a reeleição do então governador Rodrigo Garcia do PSDB nas eleições do ano passado, quando então perdeu para Tarcísio de Freitas do Republicanos.

A causa

Não se sabe o que levou Amarildo a deixar o partido pelo qual se elegeu prefeito por três vezes em Vargem Grande do Sul. Até as eleições do ano passado, seu vínculo com as principais lideranças tucanas do Estado eram grandes, principalmente com Marco Vinholi, atual presidente do partido no Estado.

Sem diretório

Outra informação que chegou à coluna, é que o diretório municipal do PSDB, até então presidido pelo vereador Canarinho, que iria realizar sua convenção neste final de agosto, foi impedido de fazê-lo pela direção estadual do partido, ficando por enquanto, sem diretório. Não se sabe as causas que levaram a direção estadual do PSDB a não aprovar a realização da convenção em Vargem Grande do Sul.

Candidatura a prefeito

Outra informação é que o PSDB estadual faz questão que Vargem Grande do Sul tenha um candidato a prefeito e com Amarildo fora do partido e vice-prefeito Celso Ribeiro filiado ao Podemos, quem se prontifica a ser o candidato tucano em Vargem para as eleições do ano que vem, é o vereador Serginho da Farmácia, que está filiado ao partido desde a sua fundação. Comenta-se nos meios políticos que já teria até um vice, o também vereador Magalhães do União Brasil.

Também não preside mais

Mais uma informação que a coluna obteve, foi que o MDB de Vargem não estaria mais sendo presidido pelo advogado Hugo Cossi. O atual presidente da Câmara, vereador Guilherme Nicolau é também filiado ao MDB e um dos políticos locais em ascensão e que também estaria cogitando a sair candidato a prefeito no ano que vem. A direção estadual do MDB, cujo líder é o deputado federal Baleia Rossi, teria também intervindo no diretório local do MDB.

Reflexos da próxima eleição

Toda essa movimentação partidária no município, tem como reflexo as próximas eleições municipais que acontecerão em outubro do ano que vem. Os principais políticos da cidade e seus partidos já estariam mexendo no xadrez da política visando a cadeira que o atual prefeito Amarildo (sem partido), irá deixar vaga daqui há um ano e três meses.