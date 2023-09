Quase R$ 3 milhões estão sendo investidos em obra de drenagem

A obra de drenagem urbana na Rua João Garcia Miron, Rua Santa Catarina, Avenida Brasil, Rua Patrocínio Rodrigues e Rua Ademar de Barros, no bairro Vila Polar, teve início em 17 de julho deste ano. Conforme apurou a Gazeta de Vargem Grande, a obra deve ser finalizada em até oito meses.

A tomada de preços nº 006/2023, que trata sobre a execução de obras de drenagem urbana em vias públicas do município, pelo Programa Apoio Financeiro à Infraestrutura e Saneamento, Contrato de Financiamento (FINISA), foi publicada em 25 de maio deste ano.

O investimento da obra, conforme o contrato, é de R$ 2.999.564,49 e tem a vigência de 8 meses contados a partir da data de publicação do contrato, tendo como empresa vencedora a Maria Santa Locação e Obras Ltda, sendo assinado e publicado no site da Prefeitura Municipal, em Compras e Licitações.

Para a obra, houve a abertura de crédito nº 0616.181-48 na Caixa Econômica Federal, através da Lei Municipal 4.777, de 13 de janeiro de 2023, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico da proposta da empresa contratada e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas técnicas da ABNT.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal explicou que, até o momento, foi executada a rede de drenagem da Rua Ademar de Barros e Rua Paraná, bem como foi dado início a rede principal de drenagem na Rua Santa Catarina até a Avenida Brasil.

Segundo o explicado, o projeto do sistema de drenagem contratado tem início na Rua Iletro Cachola, cruzamento com a Rua João Garcia Miron, de onde seguirá até o cruzamento com a Rua Santa Catarina. Nesta rede ‘mestre’, será lançada novas redes de drenagem compreendidas entre a Rua Bahia, Rua João Batista Ribeiro até a Rua João Gasparini Filho e também parte da Rua Patrocínio Rodrigues e Avenida Brasil.

A prefeitura pontuou sobre os problemas apresentados nas ruas. “Todo o escoamento de água pluvial de parte da Vila Polar nas imediações da creche Padre Donizete e da Avenida Brasil no cruzamento da Rua Hermenegildo Cossi tem sua vertente e bacia de contribuição até o Rio Verde, cujas águas pluviais vinham causando pequenos alagamentos nas proximidades do Supermercado Novo Milênio, além de causar danos ao pavimento existente, devido a falta de rede de drenagem adequada dimensionada para atender as condições que a obra necessita”, disse.

“A obra é de suma importância para centenas de moradores próximos ao local, e também aos motoristas e população em geral que usam essas principais vias de locomoção, pois em épocas de chuva e alagamentos o local causa vários transtornos. Além disso, os alagamentos deterioram a pavimentação dessas ruas”, completou.

Reivindicação antiga

Essa obra é uma reivindicação antiga e, em 2021, um extenso laudo sobre as condições de algumas das ruas foi elaborado pelo engenheiro Guilherme Contini Nicolau, que também é vereador e na época presidia a Comissão de Obras da Câmara Municipal.

O estudo foi pedido pelo vereador Paulo César da Costa (PSB) à Comissão de Obras e foi enviado ao prefeito municipal pedindo as providências necessárias. As ruas vistoriadas foram a Rua João Garcia Miron, Av. Brasil, Rua Patrocínio Rodrigues, Rua João Batista Ribeiro, Rua José Ribeiro da Silva e Rua João Gasparino Filho, todas na Vila Polar e imediações.

O laudo visava comprovar e definir tecnicamente a precária situação dos pavimentos das ruas, que apresentam problemas nas estruturas, principalmente, segundo o engenheiro, por ter sido feito o asfalto sobre o antigo paralelepípedo. Também foi constatada a falta de drenagem nas ruas, erosão e buracos.