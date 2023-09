Bazar Bushido será neste domingo

O Bazar Bushido, em prol das crianças da Associação Bushido de Judô, será realizado neste domingo, dia 10, no Clube XXI de Abril, das 10h às 18h. As peças novas e semi-novas serão vendidas no bazar a partir de R$ 2,00, até R$ 20,00.

No local, haverá roupas adulto e infantil e feminina e masculina, roupas de bebê, qualquer tipo de acessórios como bijuterias, óculos, bonés e bolsas, sapatos feminino e masculino de qualquer tamanho, utensílios de cozinha e de casa e enxoval de casa e bebê. As peças e produtos do bazar estarão em bom estado de uso.

Para mais informações, basta falar com Val pelo telefone (19) 98377-3338, com Maíra pelo (19) 99559-4604 ou com o sensei Daniel pelo número (19) 99822-3370.