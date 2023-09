Recorde de atletas na 17ª Corrida da Independência

Cerca de 350 atletas participaram da 17ª Corrida de Pedestre da Independência 2023, realizada pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, na manhã de quinta-feira, dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil.

A largada foi na altura do Banco Santander, de onde aproximadamente 350 atletas partiram em direção à Represa Eduíno Sbardellini, percorrendo toda a Rua do Comércio. Os competidores deram uma volta no lago da barragem e retornaram à praça da Matriz, completando um percurso de 5 km.

Os três melhores colocados de cada categoria definida por idade receberam troféus, além do campeão geral masculino e feminino, incluindo os cinco melhores atletas vargengrandenses.

O diretor do Departamento de Esportes e Lazer, Luis Carlos Garcia, comentou que a 17ª edição da Corrida da Independência foi um sucesso e teve recorde de participantes, com participação expressiva da população de Vargem Grande do Sul e região. “Gostaria de agradecer aos atletas vargengrandenses e da região que fizeram uma corrida maravilhosa”, disse.

Luis Carlos ainda agradeceu aos departamentos envolvidos, que ajudaram na realização do evento. “Agradecer ao prefeito Amarildo Duzi Moraes por todo apoio, ao Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, que ajudou muito no evento, e aos participantes”, comentou.

“Valeu a pena, foi um evento muito bom, os participantes saíram muito contentes e, mais contentes ainda, ficamos nós, que recebemos cerca de 350 atletas, um recorde na 17ª Corrida da Independência, mais um evento comemorativo no Aniversário de Vargem Grande do Sul”, finalizou.

Fotos: Prefeitura Municipal