Show de Prêmios será neste domingo

O Show de Prêmios em prol do 7º Encontro Mariano será neste domingo, dia 10. O evento tem início às 9h30 na Igreja Santo Antônio e o prêmio é de R$ 1 mil.

Cada convite está sendo vendido a R$ 10,00 e pode ser adquirido com um coordenador do terço dos homens ou do terço das mulheres.