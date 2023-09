Festa do Caminhoneiro contou com centenas de participantes

O domingo, dia 3, foi de festa na Paróquia de São Joaquim, pela manhã, às 9h, foi celebrada a Missa dos Caminhoneiros. Logo após, motoristas saíram com seus caminhões e demais veículos para uma procissão motorizada de caminhões e carros pelas ruas de Vargem Grande do Sul, que foi encerrada com a bênção dos veículos.

Por volta das 12h teve início a Festa do Caminhoneiro, com almoço de ‘comida de buteco’, e muita animação no salão paroquial da Igreja. Houve sorteio de brindes e muitos comes e bebes.

A Paróquia de São Joaquim falou sobre o evento. “Ocorreu tudo bem, houve uma participação acima de nossa expectativa, tanto em número de caminhões, quanto ao público presente na festa”, disse.

Segundo o informado, uma média de 200 caminhões saíram para o desfile. “A carreata foi feita com muita calma e organização com a ajuda da GCM e Polícia Militar. Foi notável mais uma vez o respeito, a fé e o carinho dos caminhoneiros. A maior parte trouxe a família para o desfile, havia até uma carreteira, uma mulher dirigindo uma carreta”, disse.

Durante a festa, houve um público estimado de 700 pessoas no local. A missa também contou com muitos caminhoneiros e familiares.

A Paróquia de São Joaquim informou que o valor arrecadado na XXII Festa do Caminhoneiro será revertido na continuação das obras da paróquia. O próximo evento da igreja já está sendo programado: um almoço que deverá ser realizado no final do ano, com data a ser definida.

Fotos: Reportagem – Samira Ferreira