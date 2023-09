Grande público prestigiou o primeiro dia da 21ª Festa das Nações

A 21ª Festa das Nações teve início na noite desta quinta-feira, dia 7, feriado da Independência do Brasil. Na ocasião, centenas de pessoas lotaram a Praça Capitão João Pinto Fontão para prestigiar o evento, que segue até domingo, dia 10. Nesta sexta-feira, dia 8, estava previsto para acontecer o segundo dia do evento, contudo, até o fechamento do jornal, a festa ainda não havia começado.

Após a abertura do evento na quinta-feira, o Hino Nacional e o Hino de Vargem Grande do Sul foram entoados. O número de abertura da Festa das Nações foi apresentado por Lucas Buzato e Cristina Sbardellini e, na sequência, diversos números foram apresentados pelos grupos e escolas vargengrandenses.

À Gazeta de Vargem Grande, o produtor artístico geral da Festa das Nações, Lucas Buzato, falou sobre o primeiro dia do evento. “A Festa das Nações desse ano tem como tema principal navegar pelos mares do mundo, pelos oceanos do nosso planeta. Então, começamos trazendo os imigrantes italianos, em homenagem à maior colônia de Vargem e abrindo também já as comemorações de 150 anos da cidade, celebrado no ano que vem. A partir disso, teve as apresentações das escolas, que mais uma vez deram um show”, disse.

“Conseguimos criar nas pessoas o hábito de qualificar a quinta-feira. Por muitos anos, a quinta-feira era um dia em que não havia tanto público e que, a priori, eram números italianos. E nos últimos anos já vinha mudando esse perfil e esse ano surpreendentemente foi um público recorde, de deixar pessoas na rampa da Igreja, que é o que nós falamos, que quando lota muito, é que a rampa da Igreja está lotada”, completou.

Lucas ressaltou que este ano, pela primeira vez na história da festa, a quinta-feira foi encerrada com um número do grupo da música, o que já é uma tradição no sábado e no domingo. E este ano surpreendemos todos com a quinta, inclusive fazendo um número que é um sonho antigo do Grupo da Cultura que era um ABBA. “Isso tudo devemos graças ao apoio dos patrocinadores e temos que agradecer a todos os voluntários, as escolas, academias, enfim, foi sucesso absoluto e muito emocionante inclusive porque vimos a evolução das escolas em querer entregar o seu melhor”, comentou.

“Então isso é muito emocionante e a gente sempre ressalta que a Festa das Nações não é só uma festa cultural, mas uma festa de solidariedade, em que as entidades precisam do nosso apoio, precisam do nosso movimento e esses voluntários que ensaiam por meses sem ganhar nenhum centavo, só por amor mesmo. Então, é muito importante os aplausos e que o público prestigie. E o público ali, sentadinho, vibrando com a gente, isso é muito emocionante”, pontuou.

O produtor artístico geral agradeceu ao Departamento de Educação, ao Departamento de Cultura, ao prefeito Amarildo Duzi Moraes pelo apoio incondicional, ao vice-prefeito Celso Ribeiro e aos vereadores. “Acreditamos que esses próximos dias da festa serão um sucesso também, porque a gente preparou coisa muito boa com muito carinho. Inclusive no sábado encerraremos com um número cômico muito legal que faz parte do dia a dia do brasileiro”, finalizou.

Fotos: Prefeitura Municipal