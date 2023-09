Descumpriu medida protetiva e ameaçou mulher e foi preso

Na madrugada do feriado da Independência do Brasil, na quinta-feira, dia 7, a Polícia Militar foi acionada no Jardim Paulista para atender, a princípio, uma ocorrência de desentendimento. Os PMs foram informados que a situação havia se transformado em tumulto generalizado.

No local, os policiais conseguiram separar os envolvidos. Contra o rapaz, havia uma medida cautelar, onde ele não poderia se aproximar da vítima, uma mulher, e nem dos familiares dela. O contato, conforme processo datado de 24 de fevereiro deste ano, não poderia ser realizado nem por outros meios.

Em tom ameaçador e na frente da equipe, o homem disse que isso não ficaria assim e que tomaria providências.

Foi dada voz de prisão em flagrante a ele pela quebra da medida protetiva. A ocorrência foi apresentada no Plantão de Polícia Judiciária de São João da Boa Vista, onde foi preso pela Lei Maria da Penha e também por ameaça. Ele ficou preso.