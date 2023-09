Escorpião: criança recebe alta

Uma criança foi picada por um escorpião no domingo, dia 3, em Vargem Grande do Sul. Mateus, de 8 anos, é morador do Jardim Santa Marta e foi picado no Salão Paroquial da Igreja São Joaquim, durante a XXII Festa do Caminhoneiro, no Jardim Dolores, após a tradicional procissão de caminhões.

À Gazeta de Vargem Grande, Rafaela Moreira, mãe de Mateus, contou que a picada aconteceu por volta do meio-dia, quando o escorpião subiu pelas costas do menino, até seu ombro. “Minha filha gritou ‘olha o escorpião’, ele bateu a mão e o escorpião picou o rosto dele e o dedinho da mão”, contou.

Ao jornal, na segunda, dia 4, a mãe contou que o garoto estava estável, porém, respirando por oxigênio e tomando remédio para o coração para fortalecer. Felizmente, o líquido nos pulmões, motivo de sua transferência para Ribeirão Preto, já havia diminuído. Na quarta-feira, dia 6, a mãe informou que o garoto estava bem melhor e havia sido transferido para o quarto, onde ainda recebia medicação para o coração. Felizmente, na tarde de quinta-feira, dia 7, Mateus teve alta. Rafaela informou que ele está melhor e que precisará retornar na segunda-feira, dia 11, para acompanhar a recuperação do coração.

O caso

Após a picada, o garoto foi levado ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, onde foi monitorado e encaminhado para São João da Boa Vista por falta de soro antiescorpiônico na cidade. Mateus foi levado para a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), às 13h30.

Em comunicado, a Santa Casa informou que, conforme o protocolo, toda a assistência emergencial necessária foi dada para a criança. “Contudo, devido aos sinais clínicos do menino, a equipe médica solicitou suporte e acompanhamento em UTI Pediátrica para que a vítima fosse transferida para o município de Ribeirão Preto, via SUS, com regulação por meio do sistema CROSS. O hospital de São João ressalta que acidentes desta natureza têm prioridade máxima no atendimento”, ressaltou.

Rafaela, mãe do garoto, explicou que a transferência de Mateus para Ribeirão Preto aconteceu após ele apresentar reação e líquido nos pulmões. O coração do garoto também estava muito fraco e ele foi transferido em estado grave.

A Santa Casa de São João ainda esclareceu que é referência no atendimento a pacientes vítimas de picadas de animais peçonhentos, sendo que dispõe de soros para picadas de escorpião (antiescorpiônico), cobras (anticrotálico e antibotrópico), taturana (antilonômico) e aranha (antiaracnídeo).

Conforme o informado, a Santa Casa fornece atendimento para oito cidades da região e, inclusive, é ponto estratégico para hospitais particulares. “O hospital tem todo o protocolo atualizado, capacitação e atua sob fiscalização continuamente das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica do município. Acerca do ocorrido, a Santa Casa estima melhoras à criança”, finalizou.

A Gazeta de Vargem Grande contatou a Prefeitura Municipal para saber sobre o caso. Ao jornal, a prefeitura informou que a criança foi atendida no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, onde recebeu imediatamente os primeiros socorros e foi levada pelo Samu para a Santa Casa Dona Carolina Malheiros de São João da Boa Vista.

A prefeitura esclareceu que isso aconteceu porque, de acordo com o Plano Regional de Atendimento às Vítimas de Acidentes com escorpião do Estado de São Paulo e com o Departamento Regional de Saúde XIV de São João da Boa Vista, os soros antivenenos para acidentes com animais peçonhentos são distribuídos em pontos estratégicos, isto é, em algumas cidades da região.

Conforme o informado, o Ponto Estratégico da região de Vargem Grande do Sul é a Santa Casa D. Carolina Malheiros de São João da Boa Vista por definição do Departamento Regional de Saúde XIV de São João da Boa Vista.

“Portanto com base nesse protocolo apenas algumas cidades possuem soro antivenenos para acidentes com animais peçonhentos. No caso da criança em questão, essa deu entrada próximo às 12h no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul e por volta das 13h ela já estava na Santa Casa D. Carolina Malheiros de São João da Boa Vista para receber o atendimento necessário, sendo que na noite do mesmo dia a criança foi transferida para Ribeirão Preto, tendo em vista que a equipe médica da Santa Casa observou alterações nos sinais clínicos da criança”, explicou.

A prefeitura ressaltou que a Santa Casa D. Carolina Malheiros fornece atendimento às pessoas picadas por animais peçonhentos para oito cidades da região, inclusive atendimento a Hospitais Particulares. “Toda a ocorrência foi acompanhada pelo Departamento de Saúde do município, sendo que a criança está em Ribeirão Preto em plena recuperação”, finalizou.

Conforme o informado, em 2022 foram notificados 119 casos de picada de escorpião em Vargem Grande do Sul. E, neste ano, de janeiro até segunda-feira, dia 4, foram notificados 103 casos de picadas.

O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul também foi procurado para falar sobre o caso, bem como informar qual a política de saúde do Hospital em casos de picada de escorpião. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Campanha

A Prefeitura Municipal tem trabalhado e está intensificando a campanha focada no combate aos escorpiões e faz orientações de como evitar acidentes com escorpiões e evitar o aparecimento em residências.

A Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Departamento de Saúde recomenda que os moradores façam a limpeza periódica de pátios, jardins e áreas externas, removendo todo material acumulado que possa se tornar abrigo para animais peçonhentos, tais como material de construção, entulho, móveis velhos e objetos sem utilidade.

Outra ação importante é manter a vegetação rasteira dos jardins periodicamente desbastada e a grama constantemente aparada, impedindo que a vegetação volumosa e a grama alta sirvam de abrigo a animais peçonhentos. Além disso, os cômodos destinados a depósito de material de limpeza, manutenção ou despejo devem ser mantidos limpos e desobstruídos. Nesses cômodos, é recomendado o uso de prateleiras e suportes que permitam a estocagem do material afastado do piso em no mínimo 25 centímetros.

O Departamento de Saúde aconselha que os moradores providenciem proteção para todos os ralos instalando tela protetora contra baratas e escorpiões, grelha com fecho do tipo abre-e-fecha e/ou mantendo-os permanentemente fechados com uma placa de borracha, caso sejam de pouco uso. Telas milimétricas devem ser instaladas nos ralos externos de água pluvial. A prefeitura recomenda que os moradores utilizem, de preferência, tela metálica ou plástica por cima da grelha para evitar entupimento e também tela metálica nas saídas do tanque e da pia da cozinha.

O mais importante é que os moradores fiquem atentos. A saída de esgoto para água da máquina de lavar roupa, do tanquinho, da centrífuga ou do sifão da pia da cozinha, quando mal ajustada, também é um ponto de acesso para o interior do imóvel, por isso deve ser muito bem vedada com espuma, ou até uma esponja de lavar louça comum.

Como evitar acidentes

De hábitos noturnos e resistentes a inseticidas comuns, fome e sede, os escorpiões estão em plena época de reprodução e exigem cuidados por parte da população e da municipalidade. O perigo é para todos e o combate também.

Os principais locais de risco para aparecimento dos escorpiões em áreas externas são garrafas, pedras, tijolos cerâmicos, vegetação, telhas, tábuas, vãos de muro, vãos no tronco de árvore, folhas secas, lenha, caixa de gordura, ralo, tanque, blocos de cimento e bueiros.

Para evitar acidentes com escorpiões, utilize botas ao andar em locais com mato alto e materiais acumulados, use luvas de couro quando movimentar tijolos, madeiras e entulhos, examine roupas, calçados, toalhas de banho e roupas de cama antes de usá-los e afaste camas e berços das paredes e não deixe que as roupas de cama encostem no chão.

Em caso de acidentes, a Vigilância Sanitária recomenda lavar o local da picada com água e sabão, levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo e, quando possível, capturar o animal e levar ao serviço de saúde, pois a identificação pode auxiliar no diagnóstico.

É recomendado pela Vigilância Sanitária que, em casos de acidente, nenhuma pomada ou medicamento seja aplicado na área, que nenhum curativo que feche o local seja feito, pois isso favorece a infecção, não fazer compressa de gelo para não acentuar a dor e não cortar, perfurar ou queimar o local da picada.

Qualquer pessoa que encontrar um escorpião em casa, no trabalho ou em outro tipo de ambiente que frequente deve entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelos telefones 3641-4420 ou 3641-8087 ou então comparecer na Rua Dr. Teófilo Ribeiro Andrade, nº 246, no Centro. A Saúde ressalta que, contra o escorpião, o importante é a prevenção.