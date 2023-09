Homem foi encontrado morto dentro do coreto em Rio Pardo

Um homem foi encontrado morto dentro do coreto da Praça XV de Novembro, no Centro de São José do Rio Pardo, na sexta-feira, dia 1º. A vítima não estava com documentos e não foi identificada.

Segundo apurado pelo Portal Rio Pardo, o homem é um andarilho. Ele estava caído no coreto e não se mexia, o que chamou atenção de populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Quando os socorristas chegaram ao local, foi constatado o óbito. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e registrou um boletim de ocorrência.

Outros dois andarilhos estavam com a vítima. A perícia foi acionada para tentar descobrir as causas da morte.