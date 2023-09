Operação Praieiro prende homem por tráfico em bar

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul deflagraram, na sexta-feira, dia 1º, a Operação Praieiro, que investigava o tráfico de drogas em um bar no Jardim Fortaleza. A operação, que prendeu um homem por tráfico, drogas, dinheiro e balanças de precisão, aconteceu sob supervisão do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e do sargento Keniti.

Conforme o informado à Gazeta de Vargem Grande, há algumas semanas, a Polícia Civil vinha recebendo informações de que estaria acontecendo tráfico de drogas em um bar no Jardim Fortaleza, crime que seria praticado pelo proprietário do estabelecimento.

Diante das informações, iniciou-se uma investigação para apurar as informações. O local foi monitorado por viaturas descaracterizadas, sendo possível ver que o bar era frequentado por muitas pessoas, que entravam e saiam rapidamente, sem consumir nada.

Na sexta, os policiais civis Diego Roberta, Felipe e Tiago, o delegado Antônio, o sargento Keniti e os policiais militares cb Salomão e cb Márcio, foram no bar e encontraram o proprietário. Ele disse que não traficava drogas e permitiu buscas no local, sendo encontrado dentro de um saco de açúcar, um pote plástico com arroz, contendo em seu interior 20 porções de cocaína, todas embaladas para venda, bem como uma porção grande de cocaína ainda a ser fracionada dentro de um pote de farinha de pão.

Dentro de um balde com areia no mesmo local, foi encontrada uma porção grande de maconha embalada em plástico incolor, além de uma balança de precisão, a qual estava sobre uma mesa. Também naquele estabelecimento foram apreendidas uma carteira com R$ 2.200, um celular, duas máquinas de cartão e mais R$ 386,05.

Questionado se teria mais drogas em sua casa, disse que tinha duas porções de maconha e uma outra balança de precisão, permitindo as buscas. As duas porções estavam em seu guarda-roupa e a balança na cozinha.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil, sendo transferido para a Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde aguarda por Audiência de Custódia. O bar foi fechado.