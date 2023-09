PM cumpre mandados de prisão

Dois mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Militar nesta segunda-feira, dia 4. Uma apreensão aconteceu no Jardim Santa Marta e a outra no Jardim Iracema.

Às 17h45, a equipe da PM estava em posse de um mandado de prisão civil e realizou buscas no bairro, localizando o procurado.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ele apresentou sua identidade, onde foi confirmado seus dados pessoais e o referido mandado de prisão. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e sua irmã foi informada. Ele foi levado ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Logo em seguida, às 18h, a Polícia Militar recebeu a informação do mandado de prisão contra uma mulher, pelo crime de ameaça. Ela foi informada sobre o mandado e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.