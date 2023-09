Polícia Militar Ambiental multa por desvio de dreno

Na sexta-feira, dia 1º, a Polícia Militar Ambiental realizou a Operação Impacto e multou um rapaz em R$ 300,00 durante atendimento de denúncia sobre intervenção em área de preservação permanente (APP).

A equipe constatou os fatos, uma vez que havia desvio de dreno artificial e abertura de um novo canal para lançamento superficial no curso d’água, além do depósito da terra oriunda da escavação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Diante dos fatos, foi elaborado o auto de infração ambiental nos termos dos artigos 48 da resolução SIMA 05/21 combinado com consequente embargo da área de 0,06 ha, objeto da autuação e sem prejuízo da responsabilidade penal.

Fotos: Policia Militar Ambiental