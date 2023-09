Vereadores pedem solução sobre escorpiões em Vargem

O caso do garoto de oito anos picado por escorpião repercutiu nas redes sociais e se tornou assunto na sessão da Câmara Municipal de terça-feira, 5. A indicação nº 77/2023, do vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB), que trata sobre a possibilidade de dedetização nos bairros contra escorpiões, foi aprovada. Na justificativa, o vereador ressaltou que há uma grande infestação de animais peçonhentos, principalmente escorpiões em vários bairros do município, o que gera preocupação principalmente em relação às crianças e idosos que podem chegar a óbito com suas picadas.

O requerimento 87/2023, de autoria do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), convoca a diretora do Departamento de Saúde, Maria Helena Zan, para comparecer na Casa de Leis na próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 19 deste mês, às 19h30. A convocação é para tratar de diversos assuntos, sendo exames de imagem ultrassonografia, procedimentos adotados para as internações dos pacientes do PPA para o Hospital de Caridade, falta de soro contra o veneno de escorpião e para falar como gestora dos contratos firmados na área da saúde.

No uso da palavra livre, o vereador Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos) abordou o assunto e ressaltou que se a lei permitisse, ele ajudaria na compra do soro para a cidade com recursos próprios, a fim de tranquilizar a população.

O vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), pontuou que é preciso cobrar o Departamento de Saúde para que as pessoas que fazem o primeiro atendimento saibam lidar. Ele explicou que os locais estratégicos que possuem soro foram definidos após uma pactuação do Estado com os municípios e os Departamentos Regionais de Saúde (DRS), assim, Vargem de fato é atendida em São João da Boa Vista. “Temos que brigar para que tenha soro aqui, mas tem critérios e foi pactuado entre as cidades e o Governo do Estado onde será feita essa aplicação, e foi pactuado que a nossa cidade seja atendida em São João, então temos que cobrar que a linha de frente consiga identificar e dar o encaminhamento, para ver se precisa dar o soro, porque fui informado que nem todos os casos precisam. Então precisamos cobrar que o Departamento de Saúde treine os colaboradores, para que todos saibam identificar”, explicou.

Ele comentou que a atitude do vereador Fernando, de comprar o soro, seria fantástica, porém, ninguém pode fazer isso.

Itaroti ressaltou que, na sua opinião, é preciso dedetizar a cidade para diminuir o aparecimento de escorpiões. Ele falou da grande quantidade de escorpiões que tem aparecido nos cemitérios e que há uma creche do lado de um deles, sendo perigoso para as crianças.

A vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) comentou que já houve alguns requerimentos arovados na Câmara sobre o aparecimento de escorpiões e parabenizou o vereador Fernando por ressaltar a preocupação sobre este problema. Ela questiona o que a Câmara Municipal pode fazer para que o Estado dê mais atenção ao município, a fim de trazer o soro para Vargem, com o objetivo de tranquilizar a população.