O mar de amor

O mar está forte

A onda quebra no meu corpo

E tira meu ar.

Minha mente se apaga

A marola levanta-me

Me deixa em êxtase.

Comparo seu amor

De idas e vindas

De alegria e tristeza.

A onda vem e vai

Me perco no mar que me prende

Me perco no seu amor que me adoece.

Por Victória Mazarini