Amarildo é convidado a se filiar no MDB

Com a notícia que o prefeito Amarildo Duzi Moraes teria saído do PSDB em abril, estando sem partido atualmente, a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande enviou esta semana várias perguntas ao chefe do Executivo local para informar à população mais detalhes do seu desligamento do Partido da Social Democracia Brasileira, legenda pela qual ele foi eleito três vezes prefeito do município.

Dentre as perguntas formuladas pelo jornal ao prefeito, estava se ele confirmava sua saída do partido, quando isso aconteceu e o que o levou a tomar tal decisão. Também indagou há quanto tempo ele estava filiado ao partido, quais as principais lideranças tucanas que influenciaram sua vida política e como foi a relação do PSDB com o município de Vargem Grande do Sul durante os governos tucanos no Estado de São Paulo.

Como é importante que os cidadãos vargengrandenses tenham conhecimento do partido que o prefeito que os governa está filiado, o jornal questionou que Amarildo tem aparecido muito ultimamente com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, e se isso poderia influenciar no seu futuro político, indagando se ele já tinha alguma legenda para se filiar.

É através dos partidos que acontecem as ações políticas envolvendo os dirigentes municipais e o jornal perguntou também ao prefeito se ele tinha conhecimento de como ficaria a situação do diretório municipal do PSDB com a sua saída, uma vez que durante muitos anos ele foi a liderança maior deste partido na cidade, presidindo-o inclusive por vários anos.

Finalizando, além de indagar quais os cargos que o prefeito ocupou dentro do PSDB, também perguntou como vê a atual situação dos partidos políticos brasileiros tanto a nível federal, como estadual e no município e como ele via a atual gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Lula (PT).

A última pergunta dirigida ao chefe do Executivo, foi qual a relação política que ele está mantendo tanto com o governo estadual quanto com o governo federal e quais os reflexos para o município de Vargem Grande do Sul desta sua relação com estes governos. Amarildo não deu retorno ao jornal até o fechamento da presente matéria.

PSDB sempre esteve presente no município

A ligação do PSDB com Vargem Grande do Sul é de longa data e começou com a influência do ex-governador Franco Montoro, que embora do antigo MDB, governou o Estado de São Paulo no quadriênio 1983/87, deixando um legado de lideranças que mais tarde formariam o PSDB, partido que venceu sete eleições seguidas no Estado de São Paulo, começando com o ex-governador Mário Covas em 1994, por dois mandatos, seguido por Alckmin, José Serra, Alckmin novamente por duas vezes e, por fim, o último eleito foi o ex-governador João Doria.

Desde a redemocratização, o PSDB sempre esteve no governo. Nas eleições anteriores a Covas, Orestes Quércia e Luiz Antônio Fleury, ambos do MDB, foram eleitos com o apoio das lideranças da sigla e todos tiveram fortes ligações com os prefeitos de Vargem Grande do Sul na época, começando com o saudoso prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, que foi eleito pelo MDB, depois vindo Rossi pelo PMDB, que substituiu o MDB e Celso Ribeiro, duas vezes eleito pelo PSDB e Amarildo, que governou Vargem por duas vezes e depois foi reeleito pelo partido, estando na sua terceira gestão. Só agora desfiliou-se do partido dos tucanos, como é conhecida a legenda.

Também foi muito importante para Vargem Grande do Sul e região, a eleição do deputado estadual Sidney Beraldo de São João da Boa Vista e do deputado federal Silvio Torres, de São José do Rio Pardo, ambos do PSDB e de cujas atuações políticas, conseguiu-se muitas verbas e obras para o município. O PSDB também já governou o Brasil durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi de 1995 a 1998 e de 1999 a 2002.

Convite partiu do presidente da Câmara

A reportagem do jornal entrevistou o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Guilherme Nicolau do MDB e ao ser indagado sobre a proximidade do prefeito Amarildo Duzi Moraes que está sem partido, com o deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB e se o prefeito poderia vir a se filiar na legenda, Guilherme respondeu que não sabia como Amarildo ia conduzir esta questão, mas que já tinha o seu convite para ele vir para o MDB de Vargem Grande do Sul, onde seria muito bem recebido. “A decisão fica a critério do prefeito”, afirmou.

Guilherme é uma das lideranças do MDB de Vargem e está filiado no partido desde 2016. Com forte ligação também com o deputado federal Baleia Rossi, disse que não sabia se tinha havido intervenção da diretoria estadual do partido no diretório municipal de Vargem Grande do Sul, mas acredita que haverá uma convenção até o final deste ano.

Afirmou que somente está como membro do partido, não fazendo parte do diretório, portanto não poderia afirmar se teve mudanças na direção do partido em Vargem. Porém, afirmou que elas vão acontecer. “Creio que vai ter mudanças sim. No diretório vai ter mudança de presidente, diretoria, de tudo, mas ainda não sei quem que vai ser e quem vai coordenar o partido na cidade”, explicou.

Guilherme afirma que MDB lançará candidato a prefeito

Ao ser perguntado se o MDB vai ter candidato a prefeito nas eleições municipais do ano que vem, o vereador respondeu que sim, não podendo afirmar quem vai ser ainda. “Pode ser que seja eu, pode ser que seja outro, isso aí vai ser conversado”, afirmou.

Sobre as principais lideranças do partido a nível federal e estadual, disse que os deputados que estão atuando no município são Baleia Rossi, federal e Caruso, estadual. Com relação aos benefícios que ambos conseguiram para Vargem, afirmou é muita coisa, que precisava ser levantado no setor de convênios da prefeitura. “Mas o deputado federal que mais ajudou Vargem Grande do Sul é o Baleia Rossi. São milhões de reais em emendas e em recursos”, falou.

MDB de vargem pode ser reestruturado

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrevistou o advogado Hugo Cossi, atual presidente do diretório municipal do MDB e ele agradeceu primeiramente aos deputados Baleia Rossi e Jorge Caruso pelos “mais de 10 milhões de verbas destinadas a Vargem Grande do Sul”. Disse que quando assumiu o diretório no ano de 2016, todos os membros do diretório e seus filiados, fizeram uma forte campanha de divulgação do trabalho dos deputados, que resultou num crescimento de votos para estes dois políticos.

Conforme demonstrou, na eleição antes de 2014, Baleia obteve 89 votos e Caruso 34. Após 2016, quando assumiu o diretório, os deputados tiveram um aumento em seus votos. Na eleição de 2018, Baleia saltou para 2.171 votos e Caruso 200, sendo que na eleição de 2022, Baleia ficou com 2.916 votos e Caruso 326.

Também comentou Hugo que o diretório do MDB de Vargem Grande do Sul está com todas suas contas em dia, participando ativamente das eleições municipais e, ainda, em junho de 2023 realizou sua convenção municipal e elegeu os membros do Diretório Municipal, sendo toda a documentação encaminhada ao MDB de São Paulo para análise e aprovação.

Confirmou, porém, que é do conhecimento do Diretório local que os deputados do MDB pretendem fazer uma reestruturação do partido na cidade. “Portanto, se esta for a decisão do partido, o diretório do MDB não tem nada a opor, muito pelo contrário, conforme já acima dito, somente tem a agradecer pelas verbas e pelo trabalho e respeito que os deputados do MDB têm para com o povo vargengrandense”, afirmou Hugo Cossi.

Com relação à possível filiação do prefeito Amarildo no MDB, Hugo disse que se vier a acontecer é um fato que somente engrandece o trabalho que o diretório municipal tem feito na cidade. “Assim demonstrará que o diretório está no caminho certo, buscando divulgar o trabalho do MDB e de seus deputados, ainda, tentando de todas as formas conseguir verbas que possam ser aplicadas na cidade”, concluiu.

Com relação à possibilidade do MDB lançar candidatos a prefeito nas eleições municipais do ano que vem, o presidente afirmou: “O partido tem em seus quadros várias pessoas, homens e mulheres, que são dignos, corretos, de boa índole, trabalhadores e, que tem a condição de postularem a possibilidade de serem candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores”.

Sobre a eventual intervenção do diretório estadual na direção do partido em Vargem Grande do Sul, Hugo Cossi afirmou que até o presente momento não recebeu qualquer comunicado do diretório estadual ou federal, solicitando ou informando que o atual diretório municipal não mais representaria o MDB nesta cidade. “Contudo, se realmente o MDB estadual ou federal decidir pela mudança do diretório municipal do MDB, vejo tal decisão com naturalidade e que os novos membros que sejam porventura nomeados, que continuem o trabalho do MDB nesta cidade, buscando a melhoria da vida do povo vargengrandense”, finalizou.

Serginho da Farmácia postula ser candidato pelo PSDB

A reportagem do jornal também enviou várias perguntas ao ex-presidente do diretório municipal do PSDB, vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho. Dentre as perguntas, estava qual a causa da não realização da convenção do PSDB marcada para agosto. Também indagou se houve interferência no diretório municipal, se ele poderia explicar a razão.

O jornal quis saber como ficaria a situação do PSDB agora no município sem o diretório e como via o futuro do partido sem a sua maior liderança, que era o prefeito Amarildo Duzi Moraes e se o partido pretendia lançar candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. Para explicar a importância do partido no município, foi indagado ao ex-presidente do partido quais os principais benefícios que o PSDB trouxe para Vargem Grande do Sul.

Canarinho entrou em contato com a redação do jornal e disse que preferia esperar o desenrolar da situação do diretório estadual, com eleições marcadas para outubro, para só depois poder opinar a respeito.

Na entrevista que deu ao jornal, o vereador Serginho da Farmácia do PSDB, disse que tem conhecimento que o prefeito Amarildo se desfiliou do partido em abril deste ano. Que Amarildo foi presidente do PSDB por quatro anos e que ele, Serginho, era o vice e que Amarildo depois indicou Canarinho para presidir o partido.

Comentou que nas cidades onde o prefeito era do PSDB e que o mesmo deixou o partido, caso de Vargem, houve intervenção do diretório estadual, não permitindo que fosse realizada as convenções marcadas para agosto.

Que é intenção da direção estadual do PSDB lançar candidatos a prefeito em todas as cidades do Estado e que ele, Serginho, postula a sua candidatura ao Executivo de Vargem Grande do Sul nas eleições municipais do ano que vem. “Tenho interesse em sair candidato a prefeito pelo PSDB, mas se o diretório municipal não decidir a meu favor, vou ter que procurar outro partido”, afirmou o vereador.