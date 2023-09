Atleta Paulo Guerra foi bronze no Desafio CPB/CBAt

O paratleta Paulo Guerra conquistou medalha de bronze no último sábado, dia 2, no salto em altura da sua categoria no Desafio CPB/CBAt, em São Paulo. A competição foi promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e a Confederação de Atletismo.

Representando a Advir/FMEL, ele alcançou sua melhor marca no ano, com 1,89cm na classe T47, para atletas com amputação de membros superiores. O salto foi 2 centímetros além da melhor marca anterior. Com este resultado, o paratleta melhora sua posição no ranking americano e mundial.

Guerra passou para a sexta colocação do ranking mundial e a quarta colocação no ranking de elegibilidade específico para o atletismo no Parapan 2023, um dos critérios de entrada definidos pelo CPB.

À Gazeta de Vargem Grande, o atleta agradeceu aos apoiadores, amigos e a prefeitura de Vargem Grande do Sul, que o ajudaram a participar do evento. “Deus abençoe cada um de vocês imensamente. Também quero agradecer ao Comitê Paralímpico Brasileiro e à Confederação Brasileira de Atletismo por proporcionarem essa oportunidade de competir em um evento tão importante”, disse.

Ele comentou que está muito feliz com o resultado alcançado e motivado para continuar treinando, buscando melhorar cada vez mais. “Agradeço também aos meus treinadores, familiares e amigos que sempre me apoiam e me incentivam a dar o meu melhor. Essa conquista é de todos nós e tenho certeza de que juntos podemos alcançar ainda mais. Obrigado a todos pelo apoio e pela torcida. Vamos em frente, rumo a novas conquistas”, completou.