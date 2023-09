Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu José Sabino da Silva, aos 62 anos de idade, no dia 1º de setembro. Deixou a esposa Regina; os filhos Anderson e Aline; nora; genro e netos. Foi sepultado no dia 2 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Davi Roger Pereira, aos 30 anos de idade, no dia 2 de setembro. Deixou os pais Elenir e Paulo e a irmã Sara. Foi sepultado no dia 2 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sirlei Benini, aos 63 anos de idade, no dia 2 de setembro. Deixou a mãe Olga; o marido Luiz; irmãs e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sedinei Aparecida Falconi Prates, aos 68 de idade, no dia 2 de setembro. Deixou o marido José Cláudio; os filhos Luís Henrique e Isamara; o genro Rodrigo e a nora Josi. Foi sepultada no dia 3 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecido do Prado, aos 71 anos de idade, no dia 3 de setembro. Foi sepultado no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lazaro Lourenço Correa, aos 75 anos de idade, no dia 2 de setembro. Deixou a esposa Jaira; os filhos Andréia, Gilberto, Gilmar, Cidiane, Sônia, Ronaldo e Verônica; as noras Margarete e Ana Paula e o genro Elton. Foi sepultado no dia 3 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mariza Aparecida Colan de Oliveira, aos 65 anos de idade, no dia 7 de setembro. Foi sepultada no dia 8 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sérgio Reis Eugenio Leal, aos 45 anos de idade, no dia 3 de setembro. Deixou a mãe; os irmãos Adriana, Ana Lúcia, Márcio e Antônio Marcos e os sobrinhos Jéssica, Jeferson, Elizandra, Tainá, Lais, Gabriela, Maria Vitória e Janaina. Foi sepultado no dia 4 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Olídio Mazzali, aos 84 anos de idade, no dia 5 de setembro. Viúvo de Aparecida; deixou os filhos Glaucio e Lucas; os netos Bruna, Bianca, Beatriz e Augusto; os bisnetos Enzo e Gael; e a irmã Josefina. Foi sepultado no dia 6 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Edilson Miguel Gonçalves, aos 52 anos de idade, no dia 7 de setembro. Deixou a esposa Rita; as filhas Lais e Camile; os genros Rodrigo e Leandro e os netos Stefany e Guilherme. Foi sepultado no dia 7 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedito Honório Filho, aos 66 anos de idade, no dia 7 de setembro. Deixa irmãos. Foi sepultado no dia 7 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lourdes Lamari dos Santos, aos 85 anos de idade, no dia 8 de setembro. Deixou o marido Luís Aparecido dos Santos; as filhas Maria Helena, Ana Lúcia e Elizabete; genros e netos. Foi sepultada no dia 8 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

