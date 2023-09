Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Luiz Rattes Vieira Filho (Luiz Vieira)

Nascimento: 12/10/1928 (Caruaru – PE)

Morte: 16/01/2020 (Rio de Janeiro – RJ)

Atividade: Cantor, compositor e radialista

Seu nome foi homenagem ao avô, perdeu a mãe com apenas 2 anos de idade.

Antes dos dez anos mudou-se para o Rio de Janeiro, sendo criado pelo seu avô em Alcântara, município de São Gonçalo.

Foi chofer de caminhão, motorista de táxi, guia de cego, engraxate e lapidário.

Quando criança, cantou em circos e parques de diversões.

Aos 8 anos produziu sua primeira composição.

Em 1946, foi contratado pela Rádio Clube para apresentar o cantor e compositor Zé do Norte no programa “Manhãs da Roça”.

Transferiu-se depois para a Rádio Tamoio, onde passou a apresentar o programa “Salve o Baião”.

Com a inauguração da TV no Brasil, na extinta TV Tupi, participou do primeiro programa musical da televisão “Espetáculos Tonelux”, apresentando-se ao lado da vedete Virgínia Lane.

A canção Menino de Braçanã, em 1953, foi seu primeiro sucesso, na voz de Roberto Paiva e em seguida o cantor Ivon Curi gravou-a.

Em 1954 foi cantor da rádio e televisão Record permanecendo até 1961.

Na TV Excelsior (Canal 9) no ano de 1962 estreou o programa: Encontro com Luiz Vieira.

Neste mesmo ano ganhou as paradas de sucesso com a canção “Prelúdio pra Ninar Gente Grande”, mais conhecido como Menino Passarinho.

Em 1963, gravou outro grande sucesso: “Paz do Meu Amor”.

Autor de mais de 500 músicas, suas composições foram gravadas por: Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, Sérgio Reis e Rita Lee.

Em outubro de 2018, foi realizado um show em São Paulo como tributo aos 90 anos do artista. A homenagem ganhou formato de disco em 2019.

Obrigado Luiz Vieira pelo que fizeste pela nossa música.

Salve!! Luiz Vieira!!!

Fonte: Wikipedia

Raul Rodrigues Baía Filho