Luisa foi vice-campeã nos Jogos da Juventude 2023

A atleta Luisa Ranzani foi vice-campeã dos Jogos da Juventude 2023, na modalidade taekwondo. A competição aconteceu entre sexta-feira, dia 1º, e segunda-feira, dia 4, em Ribeirão Preto.

Luisa competiu na categoria -63kg. À Gazeta de Vargem Grande, ela relatou que passou por quatro lutas, sendo a primeira contra o Rio Grande do Norte, a segunda contra Rondônia, a semifinal contra Minas Gerais e a final contra Santa Catarina.

O evento, que contava com outros esportes olímpicos, somou cerca de 4.500 atletas. Na modalidade do taekwondo, esse campeonato garante a vaga para o Grand Slam, que é a seletiva para integrar a Seleção Brasileira do próximo ano.

Luisa falou sobre o seu desempenho e sobre os próximos passos. “Fiquei contente pelo meu desempenho em quadra, apesar de não alcançar o primeiro lugar, estou satisfeita pela minha performance. Agora, os trabalhos continuam e o próximo objetivo é integrar a Seleção Brasileira de 2024”, disse.