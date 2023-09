Paróquia realiza Noite Italiana

A Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II realizará uma Noite Italiana com música ao vivo neste mês. O evento acontece no próximo sábado, dia 16, às 20h. As reservas antecipadas já estão sendo vendidas por R$ 30,00 por pessoa. As bebidas do evento serão vendidas a parte.

Toda a comunidade é convidada a participar da Noite Italiana e colaborar com a paróquia. O evento será na Igreja Matriz de Santa Luzia, localizada na Avenida Monsenhor Celestino Cabrera Garcia, nº 441, no Jardim Paulista. Para mais informações, ligue (19) 3641-6070.