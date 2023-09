Vitor participou de etapa de campeonato

O piloto vargengrandense de motovelocidade, Vitor Hugo Correa, de 12 anos, disputou no final de agosto, nos dias 26 e 27, a 4° etapa Yamaha R3 Talent Cup, em Cascavel (PR).

No primeiro dia do campeonato, a pista estava com muita neblina e o piloto só conseguiu completar o primeiro treino livre. O segundo dia, felizmente, estava ensolarado e foi muito produtivo para Vitor Hugo.

Na ocasião, ele baixou seu tempo em cada volta. Na primeira corrida, ele terminou em 23º lugar e não ficou muito contente com o resultado. Contudo, o piloto ergueu a cabeça e competiu a segunda corrida, onde terminou a prova em 16º.

“Muito feliz com o resultado e desempenho durante a corrida. Agora vamos focar para a 5° etapa lá em Curvelo (MG), no Circuito dos Cristais, que acontece no dia 8 de outubro”, disse.