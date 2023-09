Gente e Fatos

Enlace de Luma Coelho Damalio e Antônio César Dezzotti

A psicóloga Luma Coelho Damalio Dezzotti e o personal trainer e músico Antônio César Baruque Dezzotti uniram-se pelos lações do matrimônio em cerimônia realizada no último sábado, dia 2, pelo celebrante Luís Pereira, na Pousada do Bosque em São João da Boa Vista. Após a cerimônia, a animação ficou por conta da banda André Flora e da DJ Ana Cavalari, a recepção aos convidados foi feita pelo buffet Assunção e a decoração de Papai do Céu Floricultura e de Maurício Belizário

Camila Cabral e Gael

Gael Cabral Rizzi sopra sua velinha na terça feira, dia 12, e na quinta-feira, dia 14, é a vez de sua tia, a psicóloga e professora da UNIFEOB, Camila da Silva Cabral, celebrar seu aniversário. As felicitações ficam por conta dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Maria do Carmo Mesquita

Em Tampico no México, onde está visitando a filha Diane, o genro Fabian e os netinhos Olívia Maria e Luca, a professora Maria do Carmo Mesquita comemora nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, a passagem de mais um aniversário. Maria do Carmo recebe também o carinho dos filhos e dos netos. Fotos: Arquivo Pessoal

Bruna Bertolotto Costa

A advogada Bruna Bertolotto Costa celebrou a chegada dos seus 26 anos na sexta-feira, dia 8, quando recebeu o carinho dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal