Estudo de criação de secretarias na prefeitura

Comenta-se nos bastidores da política local, que o prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) pensa em criar cerca de quatro secretarias municipais que iriam substituir atuais departamentos. Seriam criadas as secretarias de Educação, Saúde, Administração e Obras, provavelmente. Os salários dos novos secretários seriam bem maiores que os dos atuais diretores, mais que o dobro, segundo os comentários.

Novos salários de prefeito, vice e vereadores

Embora ninguém confirme, está sendo estudado na Câmara Municipal a possibilidade de se aumentar os subsídios dos vereadores e também do prefeito e vice prefeito, que seriam aprovados ainda este ano para poderem ser pagos na próxima legislação, ou seja, a partir de 2025.

Diretório PT

Segundo os comentários, o advogado Frederico Hygino de Oliveira Neto, eminência parda do diretório local do PT, pretende estruturar o partido para disputar as eleições municipais no ano que vem. A aguardar se confirmam os boatos.

Desmarcada

No dia 30 de agosto, estava marcada uma reunião entre o prefeito Amarildo e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para tratar sobre o asfaltamento da Estrada Vicinal Giordano Fagan, que liga Vargem a Lagoa Branca. À Gazeta de Vargem Grande, a assessoria de Comunicação da prefeitura informou que a reunião foi desmarcada a pedido do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Se equivocou

Durante a última sessão ordinária da Câmara Municipal, que aconteceu na terça-feira, dia 5, o vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB) se equivocou ao comentar sobre o caso da criança picada por escorpião em Vargem Grande do Sul no último domingo, dia 3. Na ocasião, o vereador afirmou que leu na matéria da Gazeta de Vargem Grande que não havia soro antiescorpiônico, contra a picada do escorpião, nem em Vargem e nem em São João da Boa Vista, motivo pelo qual a criança precisou ser transferida para Ribeirão Preto. Contudo, as matérias do jornal sobre o caso informavam que não havia soro em Vargem e que a criança tomou soro em São João, mas foi transferida após apresentar reação ao soro.

Falta plano de trabalho

Em uso da Tribuna Livre durante a sessão da Câmara Municipal de terça-feira, dia 5, o vereador Fernando Corretor (Republicanos), afirmou que foi procurado pelo tesoureiro do Hospital de Caridade, Ramazotti, sobre o caso da criança que levou picada de escorpião e que o mesmo informou que o Hospital não tem dinheiro. O vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), pediu uma parte e informou que há dinheiro sim, uma vez que a emenda impositiva enviada pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil) para custeio do Hospital, no valor de R$ 250 mil, já está disponível na conta da prefeitura desde junho. A emenda foi destinada após solicitação dos vereadores Paulinho e Célio Santa Maria, o Gordo Massagista, ambos do PSB. Paulinho ressaltou que para que a verba seja destinada ao Hospital, o mesmo precisa fazer o plano de trabalho para a prefeitura e, após, o prefeito pode fazer o projeto de lei para encaminhar o valor à entidade.