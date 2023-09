7º Festival Gastronômico da Jabuticaba

O tradicional Festival Gastronômico da Jabuticaba, de Casa Branca, está em sua 7ª edição e termina neste domingo, dia 17. O evento teve início no dia 6 na Praça do Rosário. Neste sábado, dia 16, o evento acontece das 10h às 23h, e no domingo, dia 17, das 10h às 22h, com apresentações artísticas e brinquedos infláveis para a criançada.