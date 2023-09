Comemorações do Aniversário de Vargem têm início

No dia 26, Vargem completa 149 anos. Para comemorar a data, a Prefeitura Municipal realizará uma série de eventos especiais, organizados pelo Departamento de Cultura e Turismo

Neste sábado, dia 16, haverá missa campal às 18h e, em seguida, show da Banda Dom na Represa Eduíno Sbardellini. No domingo, dia 17, Soraya Moraes se apresenta na represa às 15h, no lugar de Regis Danese, que sofreu um grave acidente de carro no dia 30.

No dia 24, haverá Desfile de Aniversário da Cidade na Rua do Comércio, às 8h. E, às 15h, a dupla Bruno & Barretto sobe no palco da represa. No feriado, dia 26, terça, a Banda Gênese anima o público.

A prefeitura informa que só será permitida latas e garrafas pet em cooler nos eventos na Represa. Conforme o informado, não será permitida a entrada de qualquer bebida em vasilhame de vidro e haverá revista dos coolers na entrada.

Haverá Praça de Alimentação e bar em prol das entidades. Além disso, haverão banheiros, água e estacionamento gratuitos. O local contará com a presença da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, agentes de trânsito e segurança.

O Departamento de Meio Ambiente estará no local com a campanha de arrecadação de ração para cães e gatos, das 16h às 19h.