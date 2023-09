Evento sobre autismo é hoje

O evento ‘Autismo: Cuidando de quem cuida’ conta com 11 profissionais, que falarão sobre o tema a partir das 8h deste sábado, dia 16, no Salão de Festas São Benedito. O encontro está sendo promovido e organizado pela empresa Núcleo Desenvolver, que convidou diversos profissionais para palestrar.

Haverá ainda uma ação solidária à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul, onde é pedido que os convidados doem alimentos não perecíveis ou produtos de higiene.

Às 8h, a psicóloga e analista de comportamento Daiane Passoni, a terapeuta Aba Christiane Fabris Peluque e a pedagoga e analista de comportamento Luana Pustiglione de Andrade Ribeiro falarão sobre ‘Autismo nas relações parentais’.

Em seguida, às 8h40, o tema abordado será ‘Sinais precoces e encaminhamentos’, com a psicóloga e analista de comportamento Daiane Passoni.

A pedagoga Lucy Mara abordará o tema ‘Didática e manejo interativo na sala de aula’, às 9h20. Em seguida, às 9h40, a fonoaudióloga Juliana Rovari falará sobre ‘Comunicação Assertiva’.

Às 10h, os participantes terão um coffe break. A terapeuta ocupacional Maria Isabel Vasconcelos Moretti comentará, às 10h30, sobre ‘Sinais comportamentais relacionados ao processamento sensorial’.

O tema ‘Seletividade alimentar’ será abordado às 11h pela nutricionista Débora Cunha e, às 11h20, a dentista Luciana Bortoluzzi falará sobre ‘Dicas de manejo para promover higiene bucal em crianças com TEA’.

Os advogados Marcela Zamora e Leandro Rodrigues Pereira comentarão sobre ‘Direitos da criança com TEA’ às 11h45. Às 12h10, a nutricionista, vereadora e presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Vargem, Danutta Rosseto, falará sobre ‘Políticas públicas aplicadas ao TEA’. Por fim, às 12h30, relatos reais serão apresentados.