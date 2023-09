Prova objetiva do processo seletivo para pedreiros é neste domingo

A prova objetiva do Processo Seletivo Público nº 001/2023, para os empregos de Ajudante de Pedreiro, Oficial Pedreiro e Mestre de Obras será neste domingo, dia 17, às 9h. São seis vagas para ajudante de pedreiro, seis vagas para oficial de pedreiro e uma vaga para mestre de obras. Os salários vão de R$ 1.400 a R$ 2.800. O período de inscrições iniciou no dia 28 de julho e chegou ao fim em 14 de agosto.

A prova será realizada na EMEB Prof. Francisco Ribeiro Carril, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul. O acesso será pelo portão da Rua dos Paulistas.

A Prefeitura Municipal informou que o candidato deverá comparecer no local da prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para seu início. Conforme o explicado, os portões serão fechados no horário estabelecido.

O candidato deve levar caneta esferográfica de material transparente de tinta de cor azul ou preta, lápis preto e borracha macia, bem como documento de identificação com foto (RG, CNH, CTPS, etc.).

O processo, conforme o explicado pela prefeitura, visa atender as necessidades de mão de obra para a reforma do imóvel do antigo Clube Vargengrandense, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 4.278/2018. Após a reforma, o prédio abrigará o Centro de Convivência dos Idosos de Vargem Grande do Sul.

O processo seletivo público será constituído de provas objetivas e práticas para todos os empregos. A prova prática tem a previsão de ser realizada no dia 22 de outubro. Contudo, a convocação com data, horário e local para realização da prova prática ocorrerá para os 20 primeiros candidatos mais bem habilitados na prova objetiva para os empregos de Ajudante de Pedreiro e Oficial Pedreiro e os cinco primeiros candidatos mais bem habilitados na prova objetiva para o emprego de Mestre de Obras, desde que estes tenham obtido nota igual ou superior a 40 pontos.

De acordo com o edital, o Processo Seletivo Público terá a validade de até dois anos. Para informações complementares e acompanhamento das publicações, os interessados deverão acessar os sites www.conscamweb.com.br e www.vgsul.sp.gov.br.