Abertas inscrições para cursos gratuitos do Sesi

A Unidade Móvel de Vida Saudável do Sesi-SP, uma carreta adaptada com eletrodomésticos e utensílios de cozinha, destinada à realização dos cursos de alimentação e nutrição do programa Alimente-se Bem, estará em Vargem Grande do Sul de 28 de setembro a 11 de outubro, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

A atividade ocorre em parceria do Sesi-SP com a prefeitura e a comunidade acima de 16 anos poderá participar gratuitamente. Haverá cursos de Comidinhas FIT para refeições principais, lanches e boas práticas para manipulação de alimentos. Os cursos serão ministrados por nutricionista e, ao final, será entregue certificado.

As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas, podendo ser realizadas no Poupatempo, à Rua Coronel Lúcio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, e aos sábados das 9h às 12h30. Para mais informações, o telefone (19) 3641-9000, no ramal 45, e WhatsApp (19) 99137-2115. No curso, as nutricionistas unem teoria e prática no preparo de receitas saborosas, nutritivas e sem desperdício, por meio do aproveitamento integral dos alimentos, do incentivo ao consumo de produtos da safra e da possibilidade da geração de renda.