Copa Vargem de Handebol é neste domingo

O Departamento de Esportes e Lazer realizará a Copa Vargem de Handebol neste domingo, dia 17. A competição será disputada por atletas de até 11 anos masculino e feminino e contará com a presença das cidades de Hortolândia, Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso, além de Vargem Grande do Sul.

O professor Juliano Garcia, que faz o trabalho com as categorias de base de Handebol da cidade, falou sobre o evento. “Essa competição contará com fortes equipes e é um desafio para nossos atletas, que participarão pela primeira vez de um evento regional de Handebol na categoria sub-11 e também em uma competição em casa. A expectativa é que eles possam fazer excelentes jogos contra essas equipes, muitas delas com maior experiência em competições”, ressaltou

Após esse evento, os atletas estarão no próximo sábado, dia 23, em Mococa, onde participarão da Copa Mococa de Handebol, jogando nas categorias sub-11 e sub-13. Os interessados em participar dos treinamentos podem procurar o Departamento de Esportes para mais informações.