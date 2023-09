Festa das Nações teve recorde de público

A Festa das Nações chegou em sua 21ª edição neste ano e contou com recorde de público durante os quatro dias do evento. Com início na quinta-feira, dia 7, a festa seguiu até domingo, dia 10, com apresentações e Praça de Alimentação com comidas típicas todos os dias à noite e durante a tarde de domingo.

À Gazeta de Vargem Grande, o produtor artístico geral Lucas Buzato comentou sobre o sucesso do evento. “É com grande alegria que o Departamento de Cultura celebra um recorde de público em todas as noites, inclusive a matinê com lotação máxima. Agora estudamos quais movimentos devem ser feitos para o próximo ano, pois a gente percebe que a Festa das Nações este ano atingiu um outro patamar de público e de demanda, já que cerca de 12 mil pessoas participaram do evento somando os quatro dias. Então, isso é algo que já está sendo conversado e sondado junto aos departamentos e até mesmo às entidades”, disse.

Conforme explicou, todas as entidades ficaram muito satisfeitas com o evento. “Isso é algo que nós estamos muito felizes, porque o intuito é sempre apoiar e contribuir para a renda das entidades”, comentou.

Lucas ressaltou que os artistas deram um show e, esse ano, o público pôde perceber que o foco foi bastante na cultura pop. “Além, claro, da parte típica, da parte cultural, a cultura pop vem crescendo muito na festa, uma vez que tivemos personagens como Rita Lee, Tina Turner, tivemos as paquitas, as passarelas da moda, enfim, várias referências da cultura pop que muito emocionam as pessoas. Então, no próximo ano isso deve acontecer com um pouco mais de frequência. E o nosso principal intuito que era deixar o público feliz e emocionado, nós atingimos com bastante verdade, bastante naturalidade”, falou.

O evento, agora, fica fixo no calendário municipal em setembro. “Isso principalmente por causa do clima agradável e da ausência de um tempo um pouco mais instável, que era algo que em maio estava acontecendo já com frequência, e também isso faz com que o público fique até o final”, comentou.

O produtor artístico geral pontuou que números como Boteco, ABBA, Viking e Fashion Show, do Grupo da Cultura, foram muito elogiados. Além disso, Lucas comentou que o público pôde perceber mais números do grupo musical. Para ele, a festa teve seu patamar avançado e evoluiu graças ao apoio de parceiros patrocinadores. “O patrocínio na festa das nações, além de ser muito positivo para as empresas, porque traz grande visibilidade, também contribui para que a gente consiga melhorar alguns aspectos da festa, até mesmo nas divulgações. Então fica o nosso agradecimento a todos os patrocinadores que fizeram com que a festa atingisse esse patamar, e principalmente ao público. A festa é feita para o público, para que todos se divirtam e fiquem felizes”, ressaltou.

Lucas comentou que, curiosamente, nos últimos anos o público vem interagindo bastante com os participantes e isso faz o diferencial da festa. “Os aplausos são mais calorosos, o pessoal levanta pra dançar, ri, se emociona, enfim, a Festa das Nações, ao meu ver é a festa cultural mais envolvente que tem, porque isso tem um cunho social, cultural e de fraternidade. Enquanto uns estão trabalhando nas barracas, outros estão se apresentando, outros estão filmando, outros estão prestigiando, enfim é um trabalho da comunidade para a comunidade”, disse.

“Então fica o nosso agradecimento a todos, sem exceção. Cada um que participou e se envolveu para que a festa desse ano fosse talvez a maior que nós já fizemos até hoje. E o povo público pode esperar que o ano que vem vai se emocionar mais ainda, vai trazer mais alegria ainda, mais emoção porque esse é o intuito: termos uma experiência de quatro dias de imersão, de superação e de momentos inesquecíveis”, finalizou.

Fotos: Prefeitura e Reportagem Gazeta