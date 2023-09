Padre Mário Sérgio receberá o Título de Cidadão Rio-pardense

Na próxima terça-feira, dia 19, o padre Mário Sérgio Marcili receberá o Título de Cidadania Rio-pardense pela Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. A entrega do título foi uma iniciativa do vereador Paulo Sérgio Rodrigues e o projeto de decreto legislativo foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 29 de agosto.

O padre Mário Sérgio atuou por 24 anos em Vargem, na paróquia Santo Antônio. Ele foi ordenado diácono em fevereiro de 1989 e presbítero no final do mesmo ano. Padre Mário Sérgio atuou também em São João da Boa Vista e Mogi Guaçu. Após, ele assumiu a Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, em São José do Rio Pardo, em 2019.