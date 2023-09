Sorriso Mágico completa 11 anos

O grupo Sorriso Mágico, formado por voluntários que frequentemente realizam visitas em hospitais, entidades e comunidades carentes de Vargem Grande do Sul e região, completa 11 anos. O grupo foi idealizado em 2012 e, desde então, os participantes levam alegria àqueles que mais precisam.

Além das visitas, o grupo anualmente realiza outros eventos importantes para a cidade, como o Natal Mágico no Cristo Redentor, diversas campanhas de doação de sangue e arrecadação de alimentos. Com a pandemia da Covid-19, as visitas ainda estavam paralisadas no ano passado. Contudo, desde o início deste ano, o ritmo de atividade do grupo, felizmente, foi retomado. Ainda assim, os cuidados básicos estão sendo mantidos durante as visitas, como distanciamento, uso de máscara e higienização.

Angelino contou que, durante as visitas, o grupo recebe muitos elogios por parte dos acompanhantes e dos pacientes. “Até os enfermeiros comentam que dá um outro ânimo para a pessoa depois que tem uma visita, que tem um bate-papo, uma brincadeira. Isso é muito gratificante para nós. Então as visitas estão em andamento”, disse.

Os preparativos para o Natal Mágico, no Cristo, que este ano chega em sua quinta edição, já estão sendo realizados. “Já estamos nos preparando e entrando em contato com parceiros que sempre ajudam e colaboram com a gente para o evento do Natal no Cristo, que está programado para acontecer dia 10 de dezembro, às 19h. Este ano haverá algumas novidades, estamos com umas ideias que ainda é surpresa.

O grupo

O Sorriso Mágico foi idealizado por Lucian Lopes em 2012, dentro do ônibus da faculdade, o projeto ganhou um nome e um ‘jeito de ser’ por seu amigo, Rovilson Antônio da Silva Júnior, o Juninho Pipers.

Na liderança atual do grupo está Aline Morgado e Angelino Júnior, ambos também presentes no projeto desde o início. A política de grupo é bem definida e estabelece de forma clara que o projeto não visa qualquer tipo de lucro financeiro e nenhum dos integrantes pode receber qualquer tipo de doação em dinheiro. O grupo prefere que as doações sejam encaminhadas diretamente às pessoas que necessitam. Também há a preocupação em não haver ligação com nenhum partido político ou com alguém que possa querer utilizar o projeto para conquistar algo de viés pessoal.

Atualmente o grupo é formado pelos voluntários: Aline Morgado, Angelino Júnior, Caroline Luzetti, Jéssica Danieli, Jéssica Passoni, Leandro Palaoro, Luciana Oliveira, Luiz Paulo, Luis Carlos da Silva, Leandro Oliveira, Marise Ribeiro, Marcos Vinícius, Marcus Monteiro, Maicon de Alcântara, Rovilson A. da Silva Júnior e Samantha Todero do Nascimento.