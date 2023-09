AAMA pede doações para realizar bazar

A Associação Amigos dos Animais (AAMA) de Vargem Grande do Sul pede aqueles que puderem fazer doações de roupas e eletrodomésticos para poder realizar seu bazar no mês de outubro.

A AAMA cuida de cerca de 300 animais e precisa realizar estes bazares para arrecadar recursos, com o objetivo de ajudar com os cuidados aos animais, vacinas, gastos no veterinário e também para a compra de ração.

Quem puder fazer as doações podem ligar para Evania pelo telefone (19) 99457-1254.