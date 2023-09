Atacadão dos Óculos foi inaugurado

Neste mês, Vargem Grande do Sul ganhou mais uma opção em ótica com a inauguração do Atacadão dos Óculos. Este é mais um empreendimento do empresário Leandro Tavares Gonçalves, do Grupo Paris Corporation, que hoje conta com 5 bandeiras de óticas, sendo elas: Grupo Paris Prime Óticas, Óticas Direto da Fábrica, Óticas Assis e Óticas Fábrica de Óculos e a mais nova bandeira Atacadão dos Óculos.

A loja Atacadão dos Óculos foi inaugurada no dia 8 deste mês e foi um grande sucesso. “Agradeço de coração a todos que fizeram parte dessa festa inesquecível! A presença de cada um tornou a inauguração ainda mais especial e cheia de brilho. Foi uma festa com a participação de muitas pessoas que vieram conhecer nossas tendências em óculos, aproveitar as promoções e celebrar essa conquista”, disse Leandro.

Segundo o proprietário, o Atacadão dos Óculos possui um novo conceito de ótica para cuidar da visão dos clientes, com óculos estilosos a um preço de atacado.

Ao todo, o grupo emprega mais de 80 pessoas e possui 17 lojas em 10 municípios entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, além da Digital Lab, a única indústria de lentes da região que atende mais de 50 cidades.

Leandro convida a todos a conhecerem e aproveitarem a qualidade e os preços justos de sua nova loja. “Aguardamos a sua visita à nossa nova loja”, disse.

O Atacadão dos Óculos está localizado na Praça Capitão João Pinto Fontão, nº 84, no Centro. Neste mês de inauguração, a loja está com promoções especiais. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (19) 99851-4651.