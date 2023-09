Olivio, um peru de estimação, é o astro da coluna Momento Pet desta semana. O peru é de raça comum e foi criado por Valdirene Noviski desde quando ainda estava no ovo. Hoje em dia, Olivio tem seis meses.

Valdirene, que mora em Vargem há 35 anos, contou que o peru faz companhia para ela sempre e que era o único ovo que havia sido botado pela fêmea. “Exige muitos cuidados, pois é uma ave extremamente frágil. Ele foi vacinado quando era pequeno com dose única, é sensível ao frio, então não pode ficar no frio, também tem de tomar cuidado com batida principalmente na cabeça, apesar de ser uma ave grande, é muito sensível”, contou.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286