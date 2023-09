Davi roubou a cena na Festa das Nações

Com apenas seis anos, o garotinho Davi Buozi Iared roubou a atenção do público na 21ª Festa das Nações, na sexta-feira, dia 8, e no domingo, dia 10. Ele participou da abertura e também do fechamento do evento, roubando os corações das pessoas presentes.

O pequeno estava vestido como um verdadeiro príncipe, com terno e gravatinha borboleta. Filho de Leandro Ribeiro Iared e Carina Buozi, Davi é neto da diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Iared, que apresentou o evento.

Fotos: Reportagem / Sara Ligabue