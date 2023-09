Escondia moto furtada e foi pego

Uma motocicleta furtada na manhã de sexta-feira, dia 8, foi encontrada pela Polícia Militar no Jardim América no mesmo dia, por volta das 19h, enquanto homens estavam escondendo a moto em uma construção.

Durante patrulhamento pela cidade, a Polícia Militar foi ao Jardim América para averiguar uma atitude suspeita de homens em uma construção. Dois rapazes tentaram fugir e um deles foi detido pela PM. O abordado foi identificado como um adolescente sendo encontrado apenas R$ 2,00 e um isqueiro na busca pessoal.

Questionado sobre a fuga, disse que foi até a construção com seu amigo para esconder uma motocicleta, que foi localizada pela equipe. Já era de conhecimento dos policiais que se tratava de uma moto furtada na manhã daquele dia.

Diante dos fatos, o adolescente recebeu voz de apreensão por furto. A moto foi recolhida pelo guincho criminal e levada ao Plantão de São João da Boa Vista junto com o rapaz e seu irmão. A vítima também foi no local e o adolescente foi liberado para sua mãe.