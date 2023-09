Festa do Lino Escola foi domingo

A tradicional Festa do Lino Escola, em louvor a São José, chega em sua 96ª edição este ano. O evento foi no domingo, dia 17, na Comunidade Rural Lino Escola, pertencente à Paróquia Sant’Ana e localizada na estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Roque da Fartura.

A quermesse teve início às 10h, onde foi vendido pastel, porção de frango à passarinho, mandioca frita, batatinha e macarrão. A entrada foi livre e contou com completo serviço de bar e show ao vivo com Márcio Rossi. O locutor do evento foi o Biscoito.

Anualmente, a festa contou com a presença de muitos vargengrandenses e moradores de São Sebastião da Grama, São Roque da Fartura, Poços de Caldas e São João da Boa Vista.