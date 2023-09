Manteve mulher em cárcere e fugiu com a filha, mas foi pego

Em conjunto, a Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam um homem na quinta-feira, dia 14, na Praça Washington Luís. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva.

No dia 27 de agosto, havia sido registrado no Plantão de São João da Boa Vista um boletim de ocorrência contra ele sobre ameaça/lesão corporal e cárcere privado/violência doméstica. Conforme o informado, ele agrediu sua companheira, causando-lhe diversas lesões corporais, além de amordaçá-la e amarrá-la, mantendo-a em cárcere privado das 10h até às 18h45.

Durante o tempo em que foi mantida sob cárcere privado, a vítima não se alimentou e não pode utilizar banheiro, urinando no próprio corpo. O agressor só libertou a vítima para que ela alimentasse sua filha ainda criança. Naquele momento, a vítima aproveitando-se de um descuido do agressor, conseguiu se comunicar com sua mãe e depois manteve contato com a Polícia Militar.

Ele então, pegou a filha, jogando um cobertor sobre o corpo dela, e fugiu do local. Após, o agressor enviou mensagens para a vítima, dizendo que iria fugir para outro estado levando a filha do casal.

Buscas foram realizadas a fim de localizar o homem e a criança, sendo que o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior representou pela prisão preventiva do rapaz. O pedido foi expedido no dia 4 deste mês e as buscas continuaram até que nesta quinta-feira, dia 14, o rapaz foi localizado por policiais civis e militares e pelo delegado.

Após ser interrogado, ele foi recolhido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista. Conforme o informado, a criança já está sob os cuidados da mãe.