Operação apreende 6 pessoas

A Operação Horus, deflagrada pela Polícia Civil de Vargem Grande do Sul em conjunto com a Polícia Militar na quarta-feira, dia 13, prendeu duas pessoas por tráfico e associação para o tráfico de drogas, apreendeu uma adolescente que foi liberada para sua responsável legal e prendeu três pessoas por porte de drogas, sendo liberadas mediante termo de compromisso.

Na operação, foram apreendidas 338,82 gramas de cocaína dispostas em diversas porções e pedras grandes, uma porção grande de haxixe pesando 41,62 gramas, uma porção de maconha pesando 1,96 gramas e três pedras de crack pesando 1,4 gramas. Ainda foram apreendidos R$ 2.592,00, quatro balanças de precisão, cartão do banco C6, canivete com resquícios, três folhas com anotações, uma tesoura com resquícios, dois pacotes com embalagens, oito celulares, um tablet e um frasco vazio com resquícios.

A Polícia Civil e a Polícia Militar estão realizando incessantes trabalhos visando o combate ao tráfico e associação para o tráfico de drogas, sendo que durante as investigações foram realizadas várias prisões em flagrante com apreensões de drogas, apetrechos para fracionar e embalar drogas, dinheiro, aparelhos celulares e anotações relacionadas ao tráfico de drogas.

Mais recentemente, outros três indivíduos foram identificados, sendo que um deles apresenta vasta ficha policial por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Durante os trabalhos de observação, foi possível flagrar duas vendas de drogas realizadas por um deles, o que ocasionou em três prisões por porte de drogas.

Foi realizado um relatório de investigação que já estava em fase final, sendo remetido ao delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, que representou pela expedição de mandados de busca domiciliares para as residências dos investigados.

Na quarta foi deflagrada a operação para cumprir os mandados de buscas, quando os policiais civis Diego, Felipe e Daniel, acompanhados do delegado e dos policiais militares Salomão e Márcio, surpreenderam os investigados com drogas e itens relacionados ao tráfico. Dois presos foram levados à Cadeia Pública e uma adolescente foi liberada à sua representante legal.

Fotos: Polícia Civil/Polícia Militar