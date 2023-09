PM cumpre mandados de prisão

Na última semana, a Polícia Militar cumpriu dois mandados de prisão no município. Em patrulhamento pelo Jardim Dolores no sábado, dia 9, por volta das 9h50, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão. O rapaz caminhava pela calçada e entrou em uma casa quando viu a viatura.

Os policiais já tinham conhecimento que o rapaz estava sendo procurado pela Justiça e, como ele havia fugido de outras equipes nos dias anteriores, os PMs solicitaram apoio e um cerco foi montado, impossibilitando todos os meios de fuga.

A equipe entrou no local e o homem tentou se esconder no forro do banheiro, mas foi detido. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Durante pesquisa de seus dados pessoais, foi confirmado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, condenado pelo crime de lesão corporal a 1 ano e 9 meses de prisão.

Foi dada voz de prisão e ele foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde permaneceu preso.

Outra ocorrência

Na quinta-feira, dia 14, outra apreensão aconteceu por volta das 21h, na Vila Santana. Durante patrulhamento, um rapaz foi visto pelos policiais, sendo que já era de conhecimento que contra ele pesava um mandado de prisão em seu nome por ameaça.

Foi realizada a abordagem, mas nada de ilícito foi localizado. Ele foi levado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde ficou preso à disposição da Justiça.