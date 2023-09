Etec completa 15 anos

A Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza, completou 15 anos da inauguração do prédio em Vargem Grande do Sul nesta terça-feira, dia 12. A escola completou 15 anos no mês de março, mas o prédio foi inaugurado apenas em setembro do mesmo ano.

Para celebrar os 15 anos, durante essa semana, a equipe gestora junto da coordenação e professores realizaram diversas ações para interação, como piqueniques, Cine Etec, 1ª Feira dos Jovens Empreendedores e Show de Talentos.

Atualmente, a escola conta com 535 alunos, 32 professores, 11 servidores administrativos, uma estagiária e 13 prestadores de serviço. A escola possui nove turmas de Ensino Médio, sendo diversificada em turmas de Itinerário Formativos, M-Tec Administração e M-Tec Informática para Internet, além dos cursos técnicos no período noturno, sendo Administração, Informática, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética e Recursos Humanos.

A diretora da escola, Ana Lucia Braido Assalin Dontale, falou sobre a importância em ver a Etec de Vargem chegar aos 15 anos, um marco tão importante. “É gratificante vivenciar tantas histórias, formações e ver a empregabilidade dos nossos alunos, além da educação e ensino de qualidade que a estes são aplicados. O que marca muito também a nossa história são as ações e projetos realizados durante o ano letivo, promovendo a cidadania e empatia”, disse.