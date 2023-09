Consciência Negra agora é feriado estadual

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou na terça-feira, dia 12, o projeto de lei 370 de 2023, que institui em todo o Estado de São Paulo o Dia Estadual da Consciência Negra. A data é comemorada em 20 de novembro e algumas cidades, como São João da Boa Vista, já celebravam o dia como feriado municipal.

A lei já foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 13, e vale a partir da sua publicação. Ou seja, neste ano, Vargem Grande do Sul também passará a comemorar o feriado.

A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695. Ele foi um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares durante o período do Brasil-Colônia e ficou conhecido por representar a resistência e a luta contra a opressão da escravidão.

A data tem o objetivo de potencializar a importância do debate sobre o povo e a cultura africana no Brasil, seja por meio da música, da política, da religião ou da gastronomia, entre várias outras áreas.

Em Vargem

Embora a data não fosse tratada como feriado municipal em Vargem, o dia é celebrado dentro do Calendário de Eventos municipais com a Semana da Consciência Negra, desde 2009, após um projeto de lei de iniciativa do vereador Wilsinho Fermoselli, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, receber a sanção do prefeito Amarildo Duzi Moraes, em seu primeiro mandato.