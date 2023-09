Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Carolina Lopes Xavier, aos 93 anos de idade, no dia 9 de setembro. Viúva de Geraldo Xavier de Souza; deixou os filhos Carlos, Osvaldo, Celso e Regina; genro; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 10 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rita Jandira Massareto, aos 77 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixou os filhos Paulo, Elizabete, Eliza e Sérgio; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 12 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Tereza Cândida de Jesus Machado, aos 90 anos de idade, no dia 13 de setembro. Viúva de Luiz Carlos Machado; deixou os filhos Maria José, Vera Lúcia, João Batista e José Reginaldo; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 14 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Manoela Ribeiro Salgueirosa, aos 90 anos de idade, no dia 14 de setembro. Viúva de Divino Salgueirosa; deixou os filhos Osmar, João Batista, Elizabete e Pedro; noras; genro; netos; bisnetos e tataranetos. Foi sepultada no dia 15 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Paulo Francisco Gagliazzo, aos 70 anos de idade, no dia 15 de setembro. Deixou a esposa Milene; os filhos Paulo, Vânia e Vanessa; a enteada Tainá; netos e irmãos. Foi sepultado no dia 16 de setembro, no Cemitério Municipal de Barueri.

Faleceu Marli Aparecida Borges de Oliveira, professora aposentada, e que foi diretora da Escola José Gilberto de Oliveira Souza e secretária municipal de Educação em Águas da Prata. Marli também fazia parte do apostolado da oração, era ministra extraordinária da eucaristia na comunidade Sant´Ana e também exerceu o cargo de coordenadora da comunidade Sant’ Ana, aos 73 anos de idade, nesta sexta-feira, dia 15 de setembro. Era viúva de João Batista de Oliveira; deixa os filhos João, Fábio e Mateus; as noras Elaine, Rita e Márcia; as netas Maria Fernanda, Lavínia e Bella; e a irmã Maria Derli. Seu velório teve início às 17h00, desta sexta-feira, no Velório do Cemitério da Saudade, e seu sepultamento deverá acontecer neste sábado, dia 16, às 10h00, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Maria Madalena Eduardo Bertoloto, aos 53 anos de idade, no dia 14 de setembro. Deixou o marido Luís Antônio Bertoloto; os filhos Luís Gabriel, Lais e Letícia; os genros Rafael e Valdemir; a nora Sabrina; os netos Matheus e Santiago; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 14 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu João Carlos Soagnoli, aos 83 anos de idade, no dia 10 de setembro. Foi sepultado no dia 11 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Benedito Floriano Filho, aos 78 anos de idade, no dia 1° de setembro. Deixou a esposa Helena; o irmão Balbino e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Valéria Isilda Gomes Luz, aos 51 anos de idade, no dia 2 de setembro. Deixou a mãe Isilda; o marido Osvanir; a filha Rafaela; o genro Marcos; a neta Raissa; e as irmãs Carla Andréia, Penha, Andressa e Flaviana. Foi sepultada no dia 3 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Aparecida Mariano, aos 87 anos de idade, no dia 4 de setembro. Deixou a filha Claúdia; os netos Samuel, João, Ailton e a irmã Izabel. Foi sepultada no dia 5 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Clara Mello de Lima, aos 86 anos de idade, no dia 4 de setembro. Viúva de Luiz Antônio; deixou os filhos Celso, Marina, Marilia e Marisa; genro e netos. Foi sepultada no dia 5 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Manoel Mendes, aos 90 anos de idade, no dia 5 de setembro. Deixou os filhos Luiz Carlos e Paulo e netos. Foi sepultado no dia 5 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Homero Corrêa, aos 66 anos de idade, no dia 7 de setembro. Deixou a esposa Clarice; os filhos Sandra e Daniel; genro; nora; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 7 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Daniel José Rita, aos 45 anos de idade, no dia 8 de setembro. Deixou a esposa Cintia; filhos; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 9 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu André Luiz Alves Maringolo, aos 38 anos de idade, no dia 10 de setembro. Deixou o pai Walter; a esposa Monique; os filhos Thiago e João Pedro e as irmãs Amanda e Celina. Foi sepultado no dia 10 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Aparecido de Almeida, aos 67 anos de idade, no dia 11 de setembro. Deixou a esposa Tereza; os filhos Dione, Olga, Braulio e Bruno e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Orlando Rodrigues, aos 80 anos de idade, no dia 14 de setembro. Deixou a esposa Claudete; as filhas Márcia, Marli, Maria Cristina e Ana Lina; genros e sobrinhos. Foi sepultado no dia 15 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Eunice Barboza Marino; aos 86 anos de idade, no dia 15 de setembro. Deixou os filhos Ângelo, Esmeralda, Luiz, Fernando, Fátima, Reinaldo e Márcia; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 15 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maurício Monteiro, aos 93 anos de idade, no dia 15 de setembro. Deixou a esposa Zilah Rossi Monteiro; as filhas Maria Ângela, Marina, Marisa e Marieli; os genros João e Sérgio; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 15 de setembro no Cemitério Municipal de Casa Branca.