Mais árvores, por favor

Na última quinta-feira, dia 14, a Gazeta de Vargem Grande postou em suas redes sociais algumas imagens das árvores frutíferas plantadas por moradores em trechos da avenida Hermeti Piochi de Oliveira e gerou grande debate entre os internautas, que elogiaram a iniciativa. A recuperação da mata no entorno da Mina do Zecão, também iniciativa de um morador da cidade, já foi noticiada pela Gazeta e também rendeu muitos elogios de leitores.

Muitos perguntaram o motivo da prefeitura não plantar mais árvores pela cidade. No entanto, em todas as novas avenidas construídas pela cidade, o município tem plantado mudas nativas, o que contribui em muito para a melhoria da cidade em diversos aspectos.

Durante muitos anos, Vargem Grande do Sul estacionou entre as últimas posições do ranking ambiental Município Verde Azul do Governo do Estado de São Paulo, muito devido à ausência de uma política de arborização sólida. Nas edições mais recentes do levantamento, a cidade tem melhorado sua colocação e a questão do plantio de árvores é uma das motivações.

Ainda falta muito para que Vargem consiga recuperar parte de sua vegetação original. Os poucos espaços remanescentes de mata no município estão na área do Bosque Municipal e em pequenas porções espalhadas por propriedades rurais.

Sensibilizar e compensar o produtor rural para que ele plante mais árvores e recupere a mata ciliar é um projeto urgente. Inclusive já houve movimentações nesse sentido. O que precisa é aumentar o engajamento e insistir nesse projeto.

Na área urbana, muito já se falou a respeito de um plano municipal de arborização e também em leis que determinem o plantio de árvores, como por exemplo, a exigência desse plantio para a liberação de um “Habite-se”, por exemplo. Em Vargem, é cobrado a instalação de uma lixeira, mas não de uma muda para que esse documento seja expedido.

Os cidadãos também podem colaborar. A prefeitura mantém um viveiro junto ao Bosque Municipal, onde qualquer pessoa pode retirar uma muda adequada para ser plantada em calçadas ou quintais. Basta procurar o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. Também é necessário investir em conscientização. Muitos querem a sombra das árvores, mas há ainda muita gente que critica a “sujeira” das folhas caídas ao chão.

Na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, é celebrado o Dia da Árvore no Brasil, para marcar também a chegada da Primavera, o que ocorre no dia 23. Exemplos como a Avenida Hermeti Piochi de Oliveira, a mata da Mina do Zecão e outras iniciativas isoladas pela cidade precisam ganhar mais espaço e serem replicadas em mais bairros.

Para celebrar o Dia da Árvore vale a reflexão sobre a necessidade de aumentar a cobertura verde de Vargem. Porém, mais do que o debate, o que importa é o plantio de mais espécimes na cidade. Uma árvore plantada hoje significa mais sombra, menos poluição do ar, maior interceptação de água de chuva e uma temperatura mais agradável no futuro.