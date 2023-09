Vereadores aprovam honrarias durante sessão da Câmara Municipal

A entrega de mais honrarias foi aprovada pela Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul na última sessão ordinária, que ocorreu na terça-feira, dia 5. Na ocasião, 11 Decretos Legislativos com a indicação de homenageados para as três honrarias conferidas pela Câmara a pessoas de destaque da cidade foram lidos, discutidos e aprovados. Dos 11 decretos, apenas um não foi aprovado por unanimidade, com voto contrário do vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB).

Gledson Simão de Souza receberá o Título de Cidadão Vargengrandense. A proposta que concede a honraria é de autoria do vereador Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos).

A Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal, por projeto de autoria do vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos) será concedida a Carlos Alexandre de Oliveira.

Com proposta do vereador Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil), Vanessa Salmaço Martins receberá o Título de Cidadã Vargengrandense.

De autoria do vereador e presidente da Câmara Guilherme Contini Nicolau (MDB), Ariovaldo Adriano da Silva e Marlene Schinda da Silva receberão o Título de Cidadão Vargengrandense.

A Casa de Leis irá conceder a Leandro Tavares Gonçalves a Medalha do Mérito Fundador José Garcia Leal, numa iniciativa do vereador Gláucio. A honraria também será entregue a Tatiana Lara João, também por iniciativa de Gláucio.

Agenor Tujeira receberá o Título de Cidadão Vargegrandense, por indicação de Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB)

O Título de Cidadão Vargengrandense será entregue ao padre Celso Braz, uma autoria do vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB).

O Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence será entregue na área de atividade religiosa ao reverendo Henrique Camargo dos Santos, da Igreja Metodista de Vargem, pela passagem do Centenário de sua fundação, indicação de Célio.

Rosa Helena Pancieri Massaro Soares receberá o Título de Cidadã Vargengrandense, uma autoria da vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos).

Com voto contrário de Itaroti, Márcia Aparecida Ribeiro Iared receberá o Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, na área de cultura e turismo, numa iniciativa da vereadora Danutta.

A marcar

As honrarias serão entregues em data a ser marcada pelo presidente da Câmara Municipal, Guilherme. Contudo, durante a sessão, o presidente já ressaltou que a prioridade inicial é entregar as honrarias que foram aprovadas em 2022, na presidência do vereador Paulinho.

Guilherme ainda pontuou que, embora essas honrarias tenham sido apresentadas e votadas, os vereadores ainda podem enviar novas honrarias todas as sessões.

As honrarias

O Diploma de Mérito Dr. Francisco Álvares Florence, premia os cidadãos ou cidadãs vargengrandenses, que tenham contribuído de forma relevante à comunidade, em diferentes campos de atividades.

A Medalha do Fundador José Garcia Leal, premia o cidadão ou cidadã vargengrandense ou não, que tenha prestado relevante serviço ao município, ao Estado, ao País ou à Humanidade.

O Título de Cidadão, compara o homenageado a uma pessoa nascida no município e que se distingue no cenário social, cultural, administrativo, econômico, religioso ou qualquer outra atividade que realizou no engrandecimento da comunidade de Vargem Grande do Sul.